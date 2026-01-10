Dachstuhlbrand eines Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt
BURGSINN / LANDKREIS MAIN-SPESSART – Ein verheerender Dachstuhlbrand hat am Freitagvormittag in Burgsinn einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst und ein Einfamilienhaus im Roten Weg massiv beschädigt. Gegen 10:20 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein, woraufhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Burgsinn, Fellen, Rieneck und Gemünden mit einem Großaufgebot ausrückten. Beim Eintreffen der ersten Einheiten schlugen die Flammen bereits weithin sichtbar aus dem Dach des Gebäudes, was eine sofortige und intensive Brandbekämpfung erforderlich machte.
Dank des schnellen Eingreifens der zahlreichen Feuerwehrleute konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten Glück im Unglück: Sie erlitten nach ersten Informationen lediglich leichte Verletzungen, wurden jedoch zur weiteren Beobachtung und vorsorglichen Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Mittag hinein an, um letzte Glutnester im Dachbereich zu ersticken.
Noch während der Nachlöscharbeiten hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Brandfahnder untersuchen nun akribisch, wie es zu dem folgenschweren Feuer kommen konnte. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor, es ist jedoch von einer beträchtlichen Summe auszugehen, da der Dachstuhl durch die Flammen und das Löschwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.
