Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Giebelstadt – Kriminalpolizei ermittelt

GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Der Brand eines Dachstuhls in einem Einfamilienhaus hat am Freitagabend für einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 19:13 Uhr die Mitteilung über einen Brand im Fuchsweg bei der Integrierten Leistelle für Rettungsdienst und Feuerwehr eingegangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss bereits in Flammen. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Giebelstadt, Essfeld, Sulzdorf, Darstadt und Ochsenfurt waren mit einem Großaufgebot schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache und der Schadenshöhe wurden noch am Brandort von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen.