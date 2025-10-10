Dachstuhlbrand in der Bauerngasse
SCHWEINFURT – Die Feuerwehr Schweinfurt wurde am 9. Oktober gegen 21:45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Bauerngasse gerufen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss und der engen Bebauung wurde das Alarmstichwort schnell auf Brand 4 erhöht, um zusätzliche Kräfte zu mobilisieren. Durch einen massiven Löschangriff über zwei Drehleitern und einen Innenangriff konnte eine Ausbreitung der Flammen auf darunterliegende Gebäudeteile und Nachbarhäuser verhindert werden.
Umfangreicher Einsatz und Schadensbegrenzung
Der Löschangriff wurde von den beiden Löschzügen der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr Schweinfurt durchgeführt und zeigte schnell Wirkung. Nach Abschluss der Brandbekämpfung begutachtete ein Baufachberater des Technischen Hilfswerkes das Objekt. Es mussten lose Ziegel von der beschädigten Dachhaut entfernt und eine großzügige Absperrung um das Brandobjekt errichtet werden.
Der Einsatz, der von Stadtbrandinspektor Florian Körblein geleitet wurde, endete gegen 3:30 Uhr nach einer Brandnachschau. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.
Insgesamt waren 61 Einsatzkräfte beteiligt, darunter:
- Die Ständige Wache und die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt
- Die Werkfeuerwehren SKF und Schaeffler
- Die Freiwillige Feuerwehr Niederwerrn
Der Rettungsdienst war zur Absicherung mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort und richtete eine Versorgungsstelle für Betroffene und Einsatzkräfte ein.
Zur Brandursache und der Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden; die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
