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Dachstuhlbrand in Zeuzleben: Kriminalpolizei ermittelt

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Dachstuhlbrand in Zeuzleben: Kriminalpolizei ermittelt
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WERNECK / OT ZEUZLEBEN, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Straße „An den Friedhöfen“ zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Dachstuhlbrand forderte ein Großaufgebot der umliegenden Einsatzkräfte.

Hergang des Brandes

Gegen 05:50 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über den Brand eines Dachstuhls in einem Wohnhaus. Die alarmierten Feuerwehren aus Werneck, Zeuzleben und Eßleben waren rasch an der Einsatzstelle und konnten das Feuer erfolgreich unter Kontrolle bringen und löschen.

Laufende Ermittlungen

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Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor; diese sind nun Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

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