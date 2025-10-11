Auto IU

Daimler gegen Seat in Arnstein – 13.000 Euro Schaden

ARNSTEIN – Auf der Wernstraße in Arnstein ereignete sich am Freitag, den 10. Oktober 2025, gegen 16:00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger libanesischer PKW-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 56-jähriger deutscher Fahrer übersah mit seinem PKW Seat an der Einmündung zur Karlstadter Straße den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Daimler. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden von circa 13.000 Euro.

Der 38-jährige Daimlerfahrer begab sich aufgrund seiner leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden in Eigenregie abgeschleppt. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen war die Feuerwehr Arnstein mit insgesamt zwölf Einsatzkräften vor Ort.

