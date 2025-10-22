DAK-Gesundheit Schweinfurt sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in Not
SCHWEINFURT – Die DAK-Gesundheit in Schweinfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Geschenk mit Herz“ und sammelt Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa. Die Aktion wird von der bayerischen Hilfsorganisation humedica e.V. in Zusammenarbeit mit Sternstunden e. V. unterstützt.
Die Päckchen können mit Spielzeug, Kinderkleidung, Schulsachen, Süßigkeiten sowie Körperpflegemitteln und weiteren Dingen, über die sich Kinder freuen, gefüllt werden.
Abgabe der Päckchen:
- Ort: DAK-Gesundheit, Zehntstr. 2, SCHWEINFURT
- Zeitraum: Bis zum 13. November
- Uhrzeit: Montags bis donnerstags von 9:00 bis 16:00 Uhr
Jörg Müller von der DAK-Gesundheit in Schweinfurt betont: „Kindern in Not zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist uns ein Herzensanliegen. Deshalb unterstützen wir die Aktion seit vielen Jahren mit großer Freude.“
Seit 2003 erhalten zehntausende Kinder in Not ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Alle Informationen zur Aktion sind unter www.geschenk-mit-herz.de oder www.facebook.com/GeschenkMitHerz zu finden.
