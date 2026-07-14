Daniel Eckerdt qualifiziert sich für Karate-WM

SCHWEINFURT – Großer Erfolg für die Karate-Abteilung der TG Schweinfurt: Der 14-jährige Daniel Eckerdt hat sich für die Jugend-Weltmeisterschaft der World Karate Federation (WKF) im Oktober im polnischen Bielsko-Biała qualifiziert.

Die vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte WKF richtet die weltweit höchste offizielle Karate-Weltmeisterschaft aus. Startberechtigt sind ausschließlich die Nationalmannschaften der Mitgliedsverbände. Pro Nation und Gewichtsklasse erhält dabei nur ein Athlet einen Startplatz. Der Weg zur WM ist entsprechend anspruchsvoll.

Daniel Eckerdt legte in den vergangenen Jahren den Grundstein für seinen Erfolg. Nach starken Leistungen bei Deutschen Meisterschaften wurde er bereits im Alter von elf Jahren in den Bundestalentkader berufen. Zahlreiche nationale und internationale Erfolge brachten ihm wichtige Ranking-Punkte und führten schließlich zur Aufnahme in den Bundesjugendkader.

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Seinen bislang größten Erfolg feierte der Nachwuchskämpfer mit seinem ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft bei der renommierten Karate1 Youth League im kroatischen Poreč, bei dem er zwei Siege erringen konnte.

In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm wurde das einzige deutsche WM-Ticket in einem Ausscheidungskampf vergeben. Sechs der besten Nachwuchskämpfer Deutschlands traten hierzu im hessischen Lich gegeneinander an.

Begleitet von seinem langjährigen Trainer Thomas Zatloukal, der Daniel seit dessen ersten Karate-Schritten im Alter von fünf Jahren betreut, setzte sich der Schweinfurter gegen Konkurrenten aus Sachsen-Anhalt, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durch. Nach seinem vierten Sieg stand fest: Daniel war nicht mehr einzuholen und hatte sich das begehrte WM-Ticket gesichert.

„Wahnsinn, dass wir das geschafft haben!“, freute sich Trainer Thomas Zatloukal nach dem entscheidenden Erfolg.

Im Oktober wird Daniel Eckerdt erneut den Karate-Gi mit dem Bundesadler tragen und Deutschland bei der offiziellen Jugend-Weltmeisterschaft vertreten.

Abteilungsleiter Martin Schleyer bezeichnete die Qualifikation als „Meilenstein für Daniel und die gesamte Karate-Abteilung“. Sie sei der Lohn für viele Jahre konsequenter Arbeit und ein Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsförderung im Verein.