Daniel Eckerdt sichert sich Gold mit Karate-Bayern-Auswahl

GÖTZIS/SCHWEINFURT – Eine talentierte Nachwuchsauswahl des Bayerischen Karate-Landeskaders reiste kürzlich nach Götzis in Vorarlberg, um am renommierten Harald Ellensohn Youth-Team-Cup teilzunehmen. Unter den Athleten war auch Daniel Eckerdt von der Karate-Abteilung der Turngemeinde, der in der Altersklasse U14 an den Start ging.

Goldmedaille für bayerische Nachwuchstalente

Gemeinsam mit Jonah Grillinger (Kempten), Philipp Fellinger und Maximilian Gruchot (Traunreut) trat Daniel in einem Jeder-gegen-Jeden-Modus gegen starke Gegner aus Thüringen und Österreich an. Trotz harter Kämpfe setzte sich die bayerische Auswahl souverän durch und errang die Goldmedaille.

Besonders hervorzuheben ist Daniels starke Leistung: Mit seinen blitzschnellen Beintechniken dominierte er alle drei Kämpfe und siegte deutlich mit 5:1, 8:6 und 7:0. „Die Kämpfe gegen die starken Gegner aus Österreich und Thüringen waren eine echte Herausforderung, aber ich konnte mich auf meine Techniken und das Team verlassen!“, sagte der junge Sportler nach dem Turnier.

Erfolgreiches Turnier als Sprungbrett für weitere Wettkämpfe

Dank der geschlossenen Teamleistung und Daniels individuellem Erfolg konnte die bayerische Auswahl den ersten Platz sichern und ihre starke Form unter Beweis stellen. Der Harald Ellensohn Youth-Team-Cup bot den jungen Talenten eine wertvolle Gelegenheit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen.

Mit diesem Erfolg endet für Daniel und sein Team ein erfolgreiches Wochenende – doch die nächsten Herausforderungen warten bereits.