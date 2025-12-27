Dank den Schulweghelfern und Schülerlotsen in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Um die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer im dichten Stadtverkehr zu gewährleisten, leisten Schulweghelfer und Schülerlotsen in Schweinfurt tagtäglich einen unverzichtbaren Dienst. Als Zeichen der besonderen Anerkennung für dieses ehrenamtliche Engagement lud Oberbürgermeister Sebastian Remelé am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, zu einer feierlichen Ehrung in die Untere Diele des Alten Rathauses ein. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Schweinfurt e.V. wurden dabei sowohl erwachsene Helfer als auch jugendliche Lotsen für ihren verantwortungsvollen Einsatz gewürdigt.
Neben dem Oberbürgermeister sprachen auch Adi Schön, Vorsitzender der Verkehrswacht Schweinfurt e.V., und Polizeioberrat Joachim Scheid den Anwesenden ihren Dank aus. Sie betonten, dass die Zuverlässigkeit der Helfer maßgeblich dazu beiträgt, Gefahrenstellen auf dem Schulweg zu entschärfen und Unfälle zu verhindern. An der Feierstunde nahmen zudem Vertreter des Staatlichen Schulamtes, der Polizeiinspektion Schweinfurt sowie der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge teil, um die Bedeutung dieses Ehrenamtes für die Schulgemeinschaft zu unterstreichen.
Im Rahmen der Ehrung erhielten die langjährigen erwachsenen Schulweghelfer Urkunden und Gutscheine als Dankeschön für ihre Beständigkeit. Die jugendlichen Schülerlotsen der Auenschule, der Albert-Schweitzer-Schule und der Pestalozzi-Schule wurden mit Präsenten belohnt, die von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gesponsert worden waren. Nach dem offiziellen Teil bot ein gemeinsamer Imbiss im historischen Rathaus die Gelegenheit zum Austausch zwischen den Helfern und den Vertretern der verschiedenen Institutionen.
