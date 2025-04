Danke Jungs! – Vier Abgänge bei den Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Während Nils Melchior vor Kurzem seinen Vertrag um zwei Jahre verlängerte, müssen die Mighty Dogs nun erste Abgänge bekannt geben. Mit Leo Ewald, Philipp Faulhaber, Finn Teubner und Daniel Herzog verlassen gleich vier Spieler den Verein und stellen sich neuen Herausforderungen. Die Gründe für die Wechsel sind vielfältig – sie reichen von beruflichen und privaten bis hin zu sportlichen Motiven.

Vier Abgänge, vier neue Wege

Leo Ewald, der seit über fünf Jahren für die Mighty Dogs spielte, verlässt den Verein trotz eines bestehenden Vertrags für die kommende Saison aus beruflichen Gründen. Der vielseitige Spieler mit der Rückennummer 26 absolvierte mehr als 150 Pflichtspiele in den Farben des ERV Schweinfurt.

Auch der deutsch-russische Verteidiger Daniel Herzog wird künftig nicht mehr für die Mighty Dogs auflaufen. Nach zwei Jahren und 69 Pflichtspielen für Schweinfurt kehrt er dem Verein aus persönlichen Gründen den Rücken. Zuvor war er für den Krefelder EV in der Oberliga aktiv und sammelte sogar Erfahrungen in der DEL2 bei den Krefeld Pinguinen.

Der letztjährige U20-Kapitän des EV Landshut, Finn Teubner, verlässt nach nur einer Saison die Mighty Dogs und wird sich einem anderen Team in der Bayernliga anschließen. Der talentierte Verteidiger verbuchte in seiner ersten Senioren-Saison in 34 Spielen 12 Scorerpunkte und zeigte eine starke Entwicklung.

Philipp Faulhaber, der erst vergangene Saison zum Team stieß, wird ebenfalls nicht mehr für die Mighty Dogs auflaufen. Der 20-jährige Verteidiger, der zuvor bereits Oberliga-Erfahrung beim EV Lindau und Höchstadt EC sammelte, überzeugte auf Anhieb mit seiner Spielweise. Nach 32 Spielen in Schweinfurt wagt er nun den Schritt zurück in die Oberliga.

Sportlicher Leiter Zettner zeigt Verständnis

Gerald Zettner, sportlicher Leiter der Mighty Dogs, bedauert die Abgänge, zeigt aber Verständnis für die Entscheidungen der Spieler:

„Gegen Heimweh, berufliche Weiterentwicklung und Angebote aus der Oberliga kann man leider nichts machen. Sportlich hätten wir alle vier gerne weiterhin bei uns gesehen. Während Leo Ewald und Finn Teubner aus beruflichen Gründen gehen, verlässt uns Daniel Herzog aus persönlichen Gründen. Philipp Faulhaber hat sich bei uns stark entwickelt und ist dadurch für höherklassige Vereine interessant geworden. Auch wenn es für uns schmerzhaft ist, freue ich mich für die Jungs und wünsche ihnen sportlich, beruflich und privat alles Gute.“

Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Trotz der vier Abgänge bleibt man in Schweinfurt gelassen. Noch in dieser Woche soll eine zweijährige Vertragsverlängerung verkündet werden. Die Vorbereitungen für die Bayernliga-Saison 2025/2026 laufen bereits auf Hochtouren, und neben weiteren Abgängen sind auch Neuzugänge zu erwarten. Die Fans dürfen sich also in den kommenden Wochen auf spannende Kader-News freuen.