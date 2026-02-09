Das Beschädigen und Zerstören von Wahlplakaten ist eine Straftat

HASSFURT – Der Wahlkampf zur Kommunalwahl 2026 ist im vollen Gange und immer wieder werden Wahlplakate das Ziel von Vandalismus. Das Polizeipräsidium Unterfranken stellt hierbei unmissverständlich klar: Wahlplakate beschmieren, herunterreißen oder sonst zu beschädigen ist eine Straftat.

Am Wochenende wurden Wahlplakate in der Augsfelder Straße in Haßfurt ebenso wie in der Bamberger Straße in Augsfeld beschmiert. Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr. Die Verantwortlichen sind derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner und mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. Die Ermittler sind unter Tel. 09721/202-1866 erreichbar.

