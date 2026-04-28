Das Ende einer Ära: Feierstunde für Landrat Thomas Bold und ausscheidende Kreistagsmitglieder
BAD KISSINGEN – Mit einer letzten Sitzung und einer anschließenden Feierstunde hat sich der Landkreis Bad Kissingen von Landrat Thomas Bold verabschiedet, der nach 24 Jahren an der Spitze des Kreises zum 30. April aus dem Amt scheidet.
Zusammen mit dem Landrat wurden insgesamt 30 der 60 Kreistagsmitglieder verabschiedet, die in der neuen Wahlperiode nicht mehr im Gremium vertreten sein werden. Thomas Bold, der bereits seit 1990 dem Kreistag angehörte und zuvor Bürgermeister in Wartmannsroth war, prägte den Landkreis seit 2002 maßgeblich. In seine Amtszeit fielen wichtige Weichenstellungen in der Bildungs- und Infrastrukturpolitik sowie die Stärkung des Gesundheits- und Tourismusstandorts. Der stellvertretende Landrat Emil Müller würdigte in seiner Laudatio Bolds weitsichtiges Handeln und den Einsatz in zahlreichen Verbänden, Initiativen und Krisenzeiten wie der Pandemie.
Für ihren langjährigen Einsatz erhielten zahlreiche Kreisrätinnen und Kreisräte Ehrungen:
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Wappenteller des Landkreises: Tobias Brux, Peter Eggen, Martin Eisenmann, Gerhard Klamet, Gerd Kleinhenz, Monika Koch, Ingeborg Lehmkühler, Freia Lippold-Eggen, Hans Pfülb, Gerhard Schneider und Tobias Schneider.
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Ehrenzeichen für 12 Jahre: Britta Bildhauer, Harald Hofmann, Beatrix Lieb, Thomas Menz und Dr. Reinhard Schaupp.
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Ehrenzeichen in Silber (18 Jahre): Brigitte Ascherl, Albrecht Eyrich-Halbig und Rita Jörg.
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Ehrenzeichen in Gold (mind. 24 Jahre oder Sonderfunktion): Patrick Bindrum, Kay Blankenburg, Egon Klöffel, Jürgen Pfister, Karin Renner, Ernst Stross, Paula Vogler und Adelheid Zimmermann. Auch die stellvertretenden Landräte Emil Müller und Gotthard Schlereth wurden mit Gold gewürdigt. Eine besondere Erwähnung fand Siegfried Erhard, der auf insgesamt 48 Jahre in der Kommunalpolitik zurückblickt.
Landrat Thomas Bold betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und freute sich, dass der Kreistag Herausforderungen stets gemeinsam angenommen habe. Mit dem Ende seiner Amtszeit beginnt ein neues Kapitel: Sein Nachfolger Mario Götz wird das Amt ab Mai übernehmen. Die Feierstunde wurde musikalisch von der Musikschule Bad Kissingen umrahmt.
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