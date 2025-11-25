Das FAG-Werksmodell – Wer kann sich erinnern?
SCHWEINFURT – Das FAG Werksmodell, ein handwerkliches Meisterwerk, das über 20 Jahre lang von hunderten FAG-Auszubildenden gebaut wurde, wird derzeit vom AKI Förderkreis dokumentiert und eingelagert, um einen späteren Wiederaufbau an einem neuen Standort zu ermöglichen.
Das Werksmodell im Maßstab der Modelleisenbahn Spur N (1:160) war ursprünglich als Weihnachtsgeschenk der Lehrlinge für Geheimrat Dr. Georg Schäfer im Jahr 1972 geplant. Die Idee stammte von seinem Sohn, Georg Schäfer III.
Erwin Winter, damals Lehrling im zweiten Lehrjahr, erinnert sich an die Planungsphase. Es wurde entschieden, das gesamte Werk Schweinfurt aus Messing zu bauen, wobei die Gebäude in handwerklicher Präzisionsarbeit (Fräsen, Feilen, Drehen und Weichlöten) gefertigt wurden. Erwin Winter war für das erste Gebäude, das Kesselhaus, zuständig und durfte das fertige Modell im Namen der Auszubildenden an „Papa Schäfer“ übergeben, der begeistert war.
Die Arbeiten dauerten insgesamt über 20 Jahre, bis ins Jahr 1993, und zeigen den Zustand des Werkes um etwa 1990. Die genaue Farbe der Gebäude wurde anhand von Originalsteinen ermittelt und in der werkseigenen Malerei gemischt.
-
Größe: Das Modell hat eine beeindruckende Größe von circa 35 qm.
-
Historischer Standort: Es befand sich am Treppenaufgang zum Saal der Jugend (heutige Kantine).
Das Werksmodell wurde 1990 zerlegt und eingelagert. Im Jahr 2000 übernahm der AKI Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V. das Modell, baute es in seinen Vereinsräumen auf und rettete es so vor der Verschrottung. Aufgrund von Platzgründen wird das Modell nun erneut zerlegt und in eigens angefertigten Holzkisten eingelagert, mit dem Ziel, es an anderer Stelle wieder aufzubauen.
Aufruf zur Erinnerung
Der AKI Förderkreis ruft ehemalige FAG-Lehrlinge dazu auf, sich zu melden, die am Bau des Modells beteiligt waren. Wer sich erinnern kann, an welchen Gebäuden er als Lehrling gearbeitet hat, wird gebeten, die Informationen an dieter.bauer@industriemuseum-schweinfurt.de zu senden.
