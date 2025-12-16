Das Fest der Liebe? – Auseinandersetzung am Weihnachtsmarkt Bad Neustadt – Eine Person schwer verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am späten Freitagabend kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Neustadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er mutmaßlich mit einem Maßkrug auf einen 44-jährigen Kontrahenten eingeschlagen hatte.
Tathergang und Festnahme
-
Zeitpunkt: Freitag, gegen 22:35 Uhr.
-
Ort: Weihnachtsmarkt Bad Neustadt.
-
Hintergrund: Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei alkoholisierte Männer (beide deutscher Staatsangehörigkeit) in Streit.
-
Tat: Der 25-Jährige soll mehrfach mit einem Maßkrug auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben.
Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden.
Folgen und Ermittlungen
Der 44-jährige Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Tatverdächtige am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt.
-
Haftbefehl: Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.
-
Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
