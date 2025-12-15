Auto IU

Das Fest der Liebe? – Auseinandersetzung am Weihnachtsmarkt Bad Neustadt – Eine Person schwer verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am späten Freitagabend kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Neustadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er mutmaßlich mit einem Maßkrug auf einen 44-jährigen Kontrahenten eingeschlagen hatte.

Tathergang und Festnahme

Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Folgen und Ermittlungen

Der 44-jährige Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Tatverdächtige am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt.

  • Haftbefehl: Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

  • Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

