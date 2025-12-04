Das „Fleißpensum“ von Schweinfurt beträgt 230.000 Stunden pro Tag
SCHWEINFURT – Nach Berechnungen des Pestel-Instituts werden in Schweinfurt täglich durchschnittlich rund 228.000 Arbeitsstunden geleistet. Angesichts dieses hohen Pensums kritisiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Pläne der Bundesregierung, den 8-Stunden-Tag aufzuweichen und 12-Stunden-Schichten zu ermöglichen.
Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, bezeichnet das Pensum als die „Tages-Stechuhr von Schweinfurt“ und warnt davor, dass die Beschäftigten längere Arbeitszeiten mit ihrer Gesundheit bezahlen müssten. Die NGG ruft ihre Mitglieder auf, sich an der bundesweiten DGB-Kampagne „Mit Macht für die 8“ zu beteiligen.
Gesundheitsrisiken und Unfallgefahr
Die NGG warnt eindringlich vor „zu viel Arbeit am Stück“ und den Folgen unregelmäßiger Arbeitszeiten:
-
Gesundheitliche Folgen: Wer regelmäßig mehr als 10 Stunden täglich oder über 40 Stunden wöchentlich arbeitet, riskiert Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Verdauungs- und Schlafstörungen. Eine Dauerbelastung kann zu Burnout, Depressionen, Diabetes oder übermäßigem Alkoholkonsum führen.
-
Wechselschichten: Früh-, Spät- und Nachtschichten bringen die innere Uhr enorm durcheinander. Typische Phänomene bei wechselnden Schichten sind Rückenschmerzen, Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Gut die Hälfte der Beschäftigten klagt über Schlafstörungen.
-
Unfallrisiko: Das Unfallrisiko steigt laut Arbeitsmedizin nach acht Stunden stark an. Ab der 12. Stunde passieren statistisch doppelt so viele Unfälle wie bei einem 8-Stunden-Tag.
-
Schlaganfallrisiko: Eine hohe Wochenarbeitszeit wirkt sich auf das Schlaganfallrisiko aus. Dieses steigt bei 41 bis 48 Wochenstunden um 10 Prozent und bei 55 und mehr Stunden pro Woche sogar um 33 Prozent.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ocak betont, dass noch längere Arbeitszeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschwerten. Er fragt, wer Kinder abhole oder pflegebedürftige Angehörige unterstütze, wenn überlange und unplanbare Arbeitstage die Regel seien.
Die NGG spricht sich daher klar für ein „Hände weg vom Arbeitszeitgesetz“ aus. Ibo Ocak fordert die Bundestagsabgeordneten aus Schweinfurt und der Region auf, sich für den 8-Stunden-Tag einzusetzen, da das Streichen der Tageshöchstgrenze ein zentraler Pfeiler des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sei.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!