Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen beteiligt sich am „Tag der Schiene“
FLADUNGEN – Am dritten Septemberwochenende dreht sich auch im Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen alles um die Schiene. Das einzige deutsche Freilichtmuseum mit einer eigenen normalspurigen Museumseisenbahn lädt Besucherinnen und Besucher am 20. und 21. September mit besonderen Aktionen zum „Tag der Schiene“ ein.
In der Aktionsscheune des Freilandmuseums wird der Modelleisenbahnclub Mittelschmalkalden eine detaillierte Nachbildung des Fladunger Bahnhofs im Maßstab 1:87 präsentieren. Die Modellanlage, die auch den längst verschwundenen Basaltwerk umfasst, wird am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr in Betrieb sein. Museumsgäste können sich selbst als Lokführer versuchen und einen „Rangierführerschein“ erwerben.
Das Programm wird am Sonntag, den 21. September, um öffentliche Führungen ergänzt. Die Touren mit dem Titel „Von Holzklasse bis Donnerbüchse – Rund um die Eisenbahn“ finden um 11 und 14 Uhr statt. Teilnehmende können das Fladunger Bahnhofsgelände erkunden, in historische Waggons steigen und die Museums-Dampflok besichtigen. Die Führungen sind im Museumseintritt enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Eisenbahnfans, die das Rhön-Zügle noch einmal live erleben wollen, gibt es nach dem „Tag der Schiene“ noch drei weitere Fahrtage in dieser Saison: am 28. September sowie am 12. und 19. Oktober. Tickets und weitere Informationen sind online unter www.freilandmuseum-fladungen.de erhältlich.
