Das freut die Kleinsten – Sparkasse Schweinfurt-Haßberge spendet 26.000 Euro an 52 Kindergärten

SCHWEINFURT – Auch in diesem Jahr zeigte die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge erneut ihre Verbundenheit mit der Region und überreichte eine Spende in Höhe von 26.000 Euro an insgesamt 52 Kindergärten aus dem Geschäftsgebiet. Jeder Kindergarten durfte sich über 500 Euro freuen, die für ein Projekt oder eine Anschaffung nach eigener Wahl verwendet werden können.

Zu diesem besonderen Anlass lud die Sparkasse alle Kindergartenleitungen zu einem geselligen Nachmittag in den Wildpark Schweinfurt ein. Neben Kaffee und Kuchen stand auch eine informative Führung mit der Waldpädagogin Sarah Keller auf dem Programm.

Peter Schleich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, betonte in seiner Begrüßung: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die frühkindliche Entwicklung in unserer Region zu fördern und einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinder in einer kreativen und inspirierenden Umgebung aufwachsen können.“

Wildparkleiter Thomas Leier freute sich, dass die Veranstaltung im Wildpark stattfinden konnte: „Die enge Partnerschaft zwischen der Sparkasse und den Kindergärten hat eine lange Tradition. Auch für den Wildpark selbst ist die Sparkasse ein langjähriger, verlässlicher Partner. Es ist schön zu sehen, wie sehr diese Unterstützung vor Ort geschätzt wird.“

Nach der offiziellen Übergabe nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bei Kaffee und Kuchen. „Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich über Projekte auszutauschen“, sagte eine der Kindergartenleitungen. Besonders dankbar zeigte sie sich über die finanzielle Freiheit, die die Spende bietet.

Zum Abschluss wünschte Peter Schleich den Teilnehmenden viel Freude bei der Führung durch den Wildpark und bedankte sich herzlich für ihr Engagement.