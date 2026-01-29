Das Frühjahrsprogramm des Kulturamtes der Stadt Haßfurt ist gestartet
Kultur ist brillant! Von Brillanten bis zu Rohdiamanten
HASSFURT – Unter dem vielversprechenden Motto „Kultur ist brillant“ präsentiert das Kulturamt der Stadt Haßfurt ein hochkarätiges Frühjahrsprogramm, das bereits zum Auftakt im Januar für nahezu restlos ausverkaufte Häuser sorgte. Erster Bürgermeister Günther Werner zeigt sich begeistert von der Resonanz und verspricht für die kommenden Monate eine Mischung aus internationalen Stars, schlagfertiger Comedy und musikalischen Geheimtipps. Von der humorvollen „Brass Band Berlin“ bis hin zu den New Yorker Ladies von „Vicky Kristina Barcelona“ bietet das Programm eine außergewöhnliche kulturelle Vielfalt für die gesamte Region.
Das musikalische Spektrum reicht von den nostalgischen Klängen der 50er und 60er Jahre mit „Conny & die Sonntagsfahrer“ bis hin zum international gefeierten „The Ukulele Orchestra of Great Britain“. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Singer-Songwriterin „Dota“ sowie der energiegeladene Geheimtipp des Kulturamts, das Duo „Lina Bó“. Fans von Tribute-Shows können sich zudem am 14. März auf „The Robbie Experience“ freuen, während Freunde des Progressive Rock mit der französischen Band „Lazuli“ auf ihre Kosten kommen.
Im Bereich Kabarett und Comedy setzen Eva Karl Faltermeier und Annette von Bamberg glanzvolle Akzente. Abgerundet wird das Angebot durch etablierte Formate wie das Haßfurter Kneipensingen, „Jazz mal anders“ und fesselnde Reisevorträge bekannter Globetrotter. Tickets für die Veranstaltungen sind ab sofort online über die Website des Kulturamts, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie direkt in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße erhältlich. Angesichts der hohen Nachfrage im Januar empfiehlt das Kulturamt allen Interessierten, sich frühzeitig Karten zu sichern.
