Das geht ab im Stattbahnhof: Programm Februar 2025

SCHWEINFURT – Das Kulturhaus Stattbahnhof bietet auch im Februar 2025 ein abwechslungsreiches Programm. Von mitreißenden Konzerten bis hin zu legendären Disco-Abenden ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Samstag, 01.02., 22 Uhr, großer Saal:

Disco: 90er-Party

Die ultimative 90er-Party steht an! Diesmal etwas früher im Jahr, perfekt als Warm-up für die kommende Faschingszeit. Mit DJ Osram wird das Tanzfieber entfacht – Tanzen bis der Notarzt kommt!

Donnerstag, 06.02., 20:30 Uhr, großer Saal:

Konzert: Ian Paice feat. Purpendicular

Der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple, Ian Paice, ist live mit Purpendicular zu erleben. Er präsentiert Klassiker wie „Smoke On The Water“ und „Child In Time“ in einer einzigartigen Clubatmosphäre. Karten gibt es im Vorverkauf in Schweinfurt, Hofheim, Haßfurt und online.

Freitag, 07.02., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: Any Given Day

Nach einer erfolgreichen Tour kehren Any Given Day zurück und versprechen unvergessliche Momente. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über www.eventim.de.

Samstag, 08.02., 19:45 Uhr, großer Saal:

Konzert: 4 Promille

Die Band meldet sich mit ihrem neuen Album „Zeitgeist“ zurück und bringt deutschsprachige Songs voller Energie auf die Bühne. Karten gibt es in Schweinfurt, Hofheim, Haßfurt und online.

Samstag, 08.02., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Infected

Ein Abend für Techno- und Techhouse-Fans.

Freitag, 14.02., 21 Uhr, kleiner Saal:

Konzert: Klez.e

Das Album „Erregung“ eröffnet Räume für Diskussionen und musikalische Tiefe. Tickets sind vor Ort und online erhältlich.

Samstag, 15.02., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: Blood For Metal

Vier Underground-Metalbands, darunter Stones of Jordan und Angry Rhino, liefern ein intensives Erlebnis mit moshenden Beats und energiegeladenen Performances.

Samstag, 15.02., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Konnekkt

Techno-Vibes für die Nachtschwärmer.

Freitag, 21.02., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: L.S. Dunes

Mit Mitgliedern von My Chemical Romance und Coheed and Cambria präsentieren L.S. Dunes ihr gefeiertes Debütalbum „Past Lives“. Vorverkauf über www.eventim.de.

Samstag, 22.02., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Blow Out Festival

Das kultige Festival mit einem einzigartigen Konzept: Jede Band spielt drei Songs – einen eigenen, ein freies Cover und einen „aufgedrückten“ Coversong.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf www.stattbahnhof.de.