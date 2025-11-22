Das geht ab im Stattbahnhof
SCHWEINFURT – Im Stattbahnhof Schweinfurt erwartet die Besucher im Dezember ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Discos und Events. Die Highlights reichen vom alternativen Weihnachtsmarkt über Punkrock und Classic Rock bis hin zu Reggae und der traditionellen WHYnachtsdisco.
Alle Tickets für Konzerte sind im Vorverkauf erhältlich bei der Collibri Buchhandlung und der Tourist-Info Schweinfurt, Musik Hofmann (Hofheim), Kulturamt Haßfurt sowie den Tourist-Informationen in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen. Tickets sind auch online unter www.stattbahnhof.de erhältlich.
Die Events im Dezember:
-
Freitag, 05.12., 16:00 Uhr, Großer Saal:
-
Markt: WHYmarkt
-
Der alternative Weihnachtsmarkt gegen Kommerz, aber für Haltung, Vielfalt und Anarchie. Es gibt Selbstgemachtes, Live-Siebdruck, veganes Essen, Artwork by locals und mehr.
-
-
-
Freitag, 05.12., 20:30 Uhr, Kleiner Saal:
-
Konzert: Fading Memory, Hazel The Nut, Cräckodiles
-
Fading Memory feiert die Veröffentlichung ihres Debütalbums mit einem fetten Punkrock-Feuerwerk, unterstützt von Hazel The Nut und den Cräckodiles.
-
-
-
Samstag, 06.12., 22:00 Uhr, Großer Saal:
-
Disco: Megadrom Reloaded IX (Christmas Special)
-
DJ ruffles & Sherlock Jones präsentieren die goldene Ära von HipHop, RnB, Crunk, Dirty South & Reggaeton.
-
-
-
Sonntag, 07.12., 14:00 bis 17:00 Uhr, Kneipe:
-
Kneipen-Event: Welcome Café
-
Offenes, solidarisches Treffen des antifaschistischen Bündnisses SW in Kooperation mit dem Stattbahnhof. Es gibt Kaffee, Tee, Kuchen gegen Spende und Raum für Begegnung und Austausch.
-
-
-
Freitag, 12.12., 20:00 Uhr, Großer Saal:
-
Konzert: Waving The Guns (IM ZENIT Tour)
-
Die Underground-HipHop-Crew aus Rostock präsentiert ihr aktuelles, in den Charts erfolgreiches Album „Zwischen Wand und Tapete“ auf ihrer großen Tour.
-
-
-
Samstag, 13.12., 20:30 Uhr, Großer Saal:
-
Konzert: Everlong + Smells Like Nirvana
-
Ein Double Tribute to Foo Fighters (Everlong) und Nirvana (Smells Like Nirvana). Die Bands bringen den Spirit von Rock’n’Roll und Grunge auf die Bühne.
-
-
-
Samstag, 13.12., 22:00 Uhr, Kleiner Saal:
-
Disco: Nachtschatten meets Konnekkt
-
Elektronische Musik zum Naschen.
-
-
-
Freitag, 19.12., 20:00 Uhr, Kneipe:
-
Kneipen-Event: Bingo-Abend
-
Kultige Abendbeschäftigung mit Musik-Bingo-Runden und Preisen. Es werden sieben Runden gespielt, Einstieg in jeder Runde möglich.
-
-
-
Dienstag, 23.12., 20:00 Uhr, im ganzen Haus:
-
Disco/Party: Die legendäre WHYnachtsdisco!
-
Das traditionelle „Treffen der Generationen“ am Tag vor Weihnachten. Großer Saal: Rock-Rotation. Kleiner Saal: 90er/2000er-Mucke mit Team RzR & TMY. Die Kneipe dient als Meeting-Point. (Hauseintritt, kein regulärer Kneipenbetrieb).
-
-
-
Freitag, 26.12., 21:00 Uhr, Großer Saal:
-
Konzert: Light My Fire – a tribute to The Doors
-
Die Tribute-Band präsentiert die Klassiker und weniger bekannten Perlen der DOORS. Frontmann Jerry James und Keyboarder Mad Bob liefern die hypnotische Schwere und Erhabenheit des Original-Sounds.
-
-
-
Samstag, 27.12., 20:30 Uhr, Großer Saal:
-
Konzert: Jamaram meets Jahcoustix
-
Der Reggae-Achter Jamaram liefert bassheavy Modern Roots, Dubvise, Afrobeat, HipHop und Urban Grooves für Frieden, Weltoffenheit und Respekt. Als Gast ist Reggae-Veteran Jahcoustix wieder dabei.
-
-
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!