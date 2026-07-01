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Das Gesundheitsamt präsentiert sich bei der Haßfurter Langen Nacht

1. Juli 2026Letztes Update 1. Juli 2026
Das Gesundheitsamt präsentiert sich bei der Haßfurter Langen Nacht
Das Gesundheitsamt Haßberge beteiligt sich an der Haßfurter Lange Nacht am 3. Juli. Unser Bild zeigt den Stand der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, die sich schon im vergangenen Jahr an der Veranstaltung beteiligt hat. Foto: Vivian Ring/Landratsamt Haßberge
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HAẞFURT – Das Gesundheitsamt Haßberge ist am Freitag, den 3. Juli 2026, mit einem Infostand bei der Haßfurter Langen Nacht vertreten. Ab 18:00 Uhr haben alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich über das vielfältige Aufgabenspektrum der Behörde zu informieren und mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamtes

Die staatlichen Gesundheitsämter leisten weit mehr als die Bekämpfung von Infektionsausbrüchen. Zu den zentralen Zuständigkeitsbereichen zählen unter anderem:

Standort und Aktionen

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Newsallianz

Der Informationsstand befindet sich in der Hauptstraße 13 in Haßfurt. Neben fundierten Informationen bietet das Gesundheitsamt verschiedene Mitmach-Aktionen an:

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Ausblick auf die Gesundheitswochen

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends ist die Vorstellung der diesjährigen Gesundheitswochen, die im Oktober durch die Gesundheitsregionplus Haßberge – ein Netzwerk des Gesundheitsamtes – organisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich bereits am Stand über das Programm aus Schnupperkursen, Workshops und Fachvorträgen informieren und direkt für die kostenfreien Angebote anmelden. Die Gesundheitswochen werden durch Fördermittel zum Masterplan Prävention des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention finanziert.


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