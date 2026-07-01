Das Gesundheitsamt präsentiert sich bei der Haßfurter Langen Nacht
HAẞFURT – Das Gesundheitsamt Haßberge ist am Freitag, den 3. Juli 2026, mit einem Infostand bei der Haßfurter Langen Nacht vertreten. Ab 18:00 Uhr haben alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich über das vielfältige Aufgabenspektrum der Behörde zu informieren und mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.
Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamtes
Die staatlichen Gesundheitsämter leisten weit mehr als die Bekämpfung von Infektionsausbrüchen. Zu den zentralen Zuständigkeitsbereichen zählen unter anderem:
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Präventive Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schwangere, chronisch oder psychisch Kranke, Wohnungslose, Geflüchtete, sozial benachteiligte Gruppen sowie Menschen mit Behinderungen.
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Durchführung von Einschulungsuntersuchungen.
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Kontroll- und Überwachungsaufgaben in der Krankenhaus-, Umwelt- und Seuchenhygiene.
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Gesundheitsberichterstattung und politische Beratung.
Standort und Aktionen
Der Informationsstand befindet sich in der Hauptstraße 13 in Haßfurt. Neben fundierten Informationen bietet das Gesundheitsamt verschiedene Mitmach-Aktionen an:
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Ein Quiz zur Wissensabfrage.
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Ein Glücksrad.
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Einen Test zur Überprüfung der eigenen Händedesinfektion.
Ausblick auf die Gesundheitswochen
Ein weiterer Schwerpunkt des Abends ist die Vorstellung der diesjährigen Gesundheitswochen, die im Oktober durch die Gesundheitsregionplus Haßberge – ein Netzwerk des Gesundheitsamtes – organisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich bereits am Stand über das Programm aus Schnupperkursen, Workshops und Fachvorträgen informieren und direkt für die kostenfreien Angebote anmelden. Die Gesundheitswochen werden durch Fördermittel zum Masterplan Prävention des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention finanziert.
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