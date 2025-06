Das ging flott: Tatverdächtiger nach Überfall auf Geldtransporter in Haft

KOLITZHEIM, OT UNTERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Wie bereits berichtet, kam es am Freitag zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen im Zuge eines anderen Einsatzes festnehmen. Ein Richter hat daraufhin die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Überfall im Lachenbrunnweg am Freitagvormittag führte zu einer intensiven Fahndung nach dem Täter. Am darauffolgenden Samstag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Buchen zu einem Einsatz wegen eines Einbruchs in ein Autohaus. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde bekannt gegeben, dass bei diesem Einsatz ein männlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden konnte.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der festgenommene Mann aus dem Raum Buchen höchstwahrscheinlich auch für den Überfall auf den Geldtransporter verantwortlich sein könnte. In diesem Zusammenhang werden die Ermittlungen weiterhin intensiv vorangetrieben.