Das große Ganze im Blick: Prof. Dr. Jonas Czwikla hat zum Januar 2026 die Professur für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg übernommen
WUERZBURG – Prof. Dr. Jonas Czwikla hat zum Januar 2026 die Professur für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg übernommen. Der 36-Jährige wechselte von den Universitäten Bremen und Oldenburg in die Domstadt, um hier große Datensätze zu analysieren und innovative Versorgungsformen zu entwickeln.
Anstatt sich auf einzelne medizinische Fälle zu konzentrieren, widmet sich der Wissenschaftler ganzen Bevölkerungsgruppen. Sein Forschungsfeld ist dabei breit gefächert und reicht von der Versorgung Frühgeborener über die Brustkrebsfrüherkennung bis hin zur medizinischen Betreuung von Pflegebedürftigen. Der gebürtige Wiesbadener verfolgt dabei einen gesundheitsorientierten Ansatz und stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie Krankheiten präventiv verhindert werden können.
In seiner Arbeit verknüpft Czwikla die klassische Epidemiologie mit versorgungsbezogenen Fragestellungen. Er untersucht, wie Krankheitslasten verteilt sind und mit welchen Leistungen Patienten konkret versorgt werden. Ein wichtiger Aspekt seiner Forschung ist zudem die Bewältigung des Fachkräftemangels durch neue Konzepte, die nach erfolgreicher Evaluierung ihren Weg in die Regelversorgung finden sollen.
Für Jonas Czwikla ist es besonders reizvoll, gemeinsam mit Partnern aus Politik, Forschung und Praxis die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Durch die Kombination epidemiologischer Methoden mit praxisnahen Ideen für das Gesundheitssystem möchte er dazu beitragen, bestehende Versorgungslücken zu schließen. Seit Jahresbeginn treibt er diese Aufgaben nun an seinem neuen Wirkungsort an der Universität voran.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!