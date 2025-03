Das Honky Tonk Bad Neustadt steht in den Startlöchern

BAD NEUSTADT – Nach der großartigen Premiere im Vorjahr startet das Honky Tonk Bad Neustadt am 15. März in die zweite Runde. Wie Ralf Hofmann, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur L19 GmbH, informiert, wird in zehn Locations von 20 bis 5 Uhr Livemusik und DJing geboten. Dabei gilt wie immer: Einmal zahlen, überall dabei sein.

Mit dabei sind beliebte Honky Tonk Künstler aus der Region wie die Monkeyman Band, das List-Mad Bob-Trio oder Dance the Funky Chicken, aber auch überregionale Honky Tonk® Topbands wie Jamstreet aus Leipzig und Colour the Sky aus Görlitz.

Rock und Grunge im Jugendzentrum

Das Jugendzentrum in der Rederstraße ist in diesem Jahr ebenfalls dabei. Hier spielt KOJAK, eine der bekanntesten Bands der gesamten Region, von 22 bis 2 Uhr neben eigenen Songs, u. a. aus der EP „It’s Lit“, fantastische Cover der besten Rock- und Grunge-Ära von Led Zeppelin, Nirvana, und den Red Hot Chili Peppers bis hin zu Linkin Park und Blink 182. Das vierstündige Set ist breit gefächert und hält für jeden Fan von Rock- und Grungemusik etwas bereit. Die Veranstaltung im JUZE ist ein Konzert des Vereins Music & Youth Culture. Der Eintritt mit Honky Tonk®-Bändchen ist frei, Spenden nach dem Motto „Pay what you want“ sind willkommen. Ohne Bändchen kostet der Eintritt hier 10 EUR.

Der Vorverkauf läuft

Erhältlich sind die Eintritts-Bändchen noch bis zum 14. März zum Preis von 16 EUR in der Pecht Shoppingwelt (Haus 1), in der Tourist-Info Bad Neustadt (Spörleinstraße 26) und in der Stadthalle sowie bei der VR Bank Main-Rhön in der Filiale in Brendlorenzen. Tickets können auch online unter www.honkytonk.eu gekauft werden. Der Vorverkauf lohnt sich, denn man spart vier Euro gegenüber der Abendkasse.

Mitglieder der VR-Bank Main-Rhön sparen sogar zweimal: Hier werden Eintrittsbändchen um jeweils 2 EUR gegenüber dem normalen Vorverkaufspreis rabattiert. Dieser Vorteil gilt nur in der Filiale in Bad Neustadt/Brendlorenzen. Die Bändchen können auch für Nicht-Mitglieder gekauft werden. An der Abendkasse wird das Bändchen dann 20 EUR kosten.

Bürgermeister Michael Werner freut sich auf die zweite Runde

Bürgermeister Michael Werner freut sich nach der gelungenen Premiere auf die zweite Auflage und das abwechslungsreiche Livemusik-Programm: „Die Premiere war ein hervorragender Start, der mit großer Begeisterung aufgenommen wurde und aus dem wir noch stärker in die 2. Auflage starten“, so Werner.

Ralf Hofmann dankt der Stadt und allen Partnern. Durch die Unterstützung der Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH sowie der Stadt Bad Neustadt fühle man sich sehr willkommen. Ohne dieses Mitwirken und ohne Sponsoren wie die VR-Bank Main-Rhön und Pecht Shoppingwelt wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich.

Alle Informationen rund um das Festival, die Bands und Aktionen gibt es auf www.honkytonk.eu