Das Industriemuseum feiert 10 jähriges Jubiläum
SCHWEINFURT – Das ehrenamtlich vom AKI Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V. betriebene Industriemuseum Schweinfurt feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 an der Gutermann-Promenade hat sich das Museum zu einem wichtigen Zentrum für Bildung und kulturellen Austausch mit über 15.000 Besuchern entwickelt.
Vorstand Rüdiger Sontheimer und zahlreiche aktive Mitglieder freuten sich über die zahlreichen Gäste aus Politik, Handwerk und Industrie bei der Jubiläumsfeier.
Landrat Florian Töpper lobte das Engagement und die Zusammenarbeit bei den P-Seminaren des Celtis-Gymnasiums sowie die laufende Ausstellung „WINDKRAFT – POWER AUS DER NATUR – mit Technik aus Schweinfurt“.
Sorya Lippert, 2. Bürgermeisterin, betonte die Wichtigkeit und den kulturellen Wert des Museums für die Stadt Schweinfurt. Sie hob hervor, dass der Ursprung fast jeder Industrie oft in der Innovationskraft des Handwerks und einzelner findiger Köpfe liege, was von Kreishandwerksmeisterin Margit Rosentritt bestätigt wurde.
Geplante Ausstellungen
Für die Zukunft sind weitere Ausstellungen geplant, darunter interaktive Führungen und Vorträge von Experten zur Schweinfurter Kulturgeschichte. Ein besonderes Highlight wird eine Wechselausstellung sein, die die historische Entwicklung und den Einfluss der Industrie auf die Stadtentwicklung Schweinfurts von den Anfängen bis in die moderne Zeit beleuchtet.
Informationen zu Öffnungszeiten und Privatführungen sind auf der Homepage des Industriemuseums unter www.industriemuseum-schweinfurt.de zu finden.
