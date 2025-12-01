Auto IU

Das Industriemuseum feiert 10 jähriges Jubiläum

1. Dezember 2025Letztes Update 1. Dezember 2025
Foto: Uwe Geisel
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das ehrenamtlich vom AKI Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V. betriebene Industriemuseum Schweinfurt feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 an der Gutermann-Promenade hat sich das Museum zu einem wichtigen Zentrum für Bildung und kulturellen Austausch mit über 15.000 Besuchern entwickelt.

Vorstand Rüdiger Sontheimer und zahlreiche aktive Mitglieder freuten sich über die zahlreichen Gäste aus Politik, Handwerk und Industrie bei der Jubiläumsfeier.

Geplante Ausstellungen

Für die Zukunft sind weitere Ausstellungen geplant, darunter interaktive Führungen und Vorträge von Experten zur Schweinfurter Kulturgeschichte. Ein besonderes Highlight wird eine Wechselausstellung sein, die die historische Entwicklung und den Einfluss der Industrie auf die Stadtentwicklung Schweinfurts von den Anfängen bis in die moderne Zeit beleuchtet.

Informationen zu Öffnungszeiten und Privatführungen sind auf der Homepage des Industriemuseums unter www.industriemuseum-schweinfurt.de zu finden.

VERMISST - Bitte helft mit!
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Dezember 2025Letztes Update 1. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)