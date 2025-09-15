Das Industriemuseum Schweinfurt beteiligte sich am Tag des offenen Denkmals
SCHWEINFURT – Das ehrenamtlich betriebene Industriemuseum Schweinfurt, das sich in der denkmalgeschützten früheren Städtischen Kunstmühle befindet, war am Wochenende an zwei Tagen für Besucher geöffnet. Die Gäste konnten mehr über die Geschichte des Gebäudes erfahren und die Dauerausstellung sowie die aktuelle Wechselausstellung erkunden.
Neben Informationen zur Geschichte des Baudenkmals, die auch auf Schautafeln dargestellt wurden, gab es für die Besucher die Möglichkeit, bei Führungen die Industriegeschichte Schweinfurts kennenzulernen. Im Fokus stand dabei auch die aktuelle Wechselausstellung „Windkraft – Power aus der Natur mit Technik aus Schweinfurt“.
Das Industriemuseum Schweinfurt feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat es bereits über 15.000 Besucher in der Dauerausstellung und den vielen Wechselausstellungen empfangen. Weitere Informationen zum Museum gibt es auf der Homepage www.industriemuseum-schweinfurt.de.
