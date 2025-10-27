Das Industriemuseum Schweinfurt geht in die Winterpause
SCHWEINFURT – Das ehrenamtlich vom AKI Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V. betriebene Industriemuseum Schweinfurt ist nach dem letzten Öffnungswochenende in die Winterpause gegangen. Allein im Jahr 2025 besuchten über 1.800 Gäste die Dauerausstellung und die Wechselausstellung „Windkraft – Power aus der Natur mit Technik aus Schweinfurt“.
Das Industriemuseum feierte 2025 sein zehnjähriges Bestehen und verzeichnete insgesamt bereits über 15.000 Besucher. Während der Winterpause werden Schönheitsreparaturen und Anpassungen an der Wechselausstellung vorgenommen, die auch im Jahr 2026 noch zu sehen sein wird.
Der erste Öffnungstag 2026 ist Samstag, der 11. April 2026. Für alle, die nicht warten möchten, besteht die Möglichkeit, über die Homepage www.industriemuseum-schweinfurt.de eine Privatführung anzufragen.
