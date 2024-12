Das ist das lustige an GPS: Man kann sein Handy wieder finden…Mehrere Straftaten in der Innenstadt geklärt

SCHWEINFURT – INNENSTADT. In einem Lokal am Kornmarkt wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Handtasche gestohlen. Dank der Ortungsfunktion des in der Tasche befindlichen Mobiltelefons konnte die Eigentümerin den Standort des Geräts ausfindig machen, woraufhin die Polizei umgehend informiert wurde.

Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt nahmen die Verfolgung auf und entdeckten schließlich einen 20-jährigen Tatverdächtigen in der Nikolaus-Hofmann-Straße. Beim Erblicken der Streife versuchte der Mann zu fliehen, wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestellt und zu Boden gebracht. Bei der Durchsuchung fand die Polizei das gestohlene Mobiltelefon in seiner Tasche.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte die Handtasche entsorgt, jedoch die darin enthaltene EC-Karte missbraucht hatte. Mit der Karte zog er an einem Automaten mehrere Schachteln Zigaretten, die später unter einem Pkw am Festnahmeort aufgefunden wurden.

Zudem hatte der Mann Schlüssel bei sich, die einem weiteren Geschädigten gehörten. Diese stammten aus einem unverschlossenen Pkw, der nahe des Kornmarkts abgestellt war. Der Täter hatte den Wagen kurzzeitig unbeaufsichtigt vorgefunden und diverse Gegenstände entwendet. Während die meisten Gegenstände den Besitzern zurückgegeben werden konnten, fehlt nach wie vor ein Koffer samt Inhalt, dessen Verbleib der Tatverdächtige nicht preisgab.

Der Beschuldigte zeigte sich während der Ermittlungen wenig kooperativ und aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.