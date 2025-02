Das Jahrhundert-Talent Jan Ullrich besucht im Juni die ABENTEUER & ALLRAD 2025

BAD KISSINGEN – Er gilt als einer der größten Sportler, die das Land je hervorgebracht hat: Jan Ullrich. Als erster und bisher einziger deutscher Radrennfahrer triumphierte er 1997 bei der Tour de France. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney holte er die Goldmedaille im Straßenrennen und Silber im Einzelzeitfahren. Darüber hinaus gewann er 1999 die Vuelta a España und wurde zweimal Weltmeister im Einzelzeitfahren.

Am 22. Juni wird Jan Ullrich die Messe ABENTEUER & ALLRAD in Bad Kissingen besuchen und im Rahmen eines Bühnen-Talks aus seinem bewegten Leben erzählen.

Gesegnet mit außergewöhnlichem Talent, zog Jan Ullrich schon früh die Aufmerksamkeit auf sich. 1993 krönte er seine Amateurkarriere mit dem Weltmeistertitel in Oslo. Im Anschluss wurde er vom Team Telekom verpflichtet und bestritt 1996 seine erste Tour de France, die er als Zweiter der Gesamtwertung beendete.

Am 15. Juli 1997 dann der historische Moment, der die deutsche Radsport-Welt für immer prägte: Der Solosieg auf der Bergetappe nach Andorra-Aracalis. Mit diesem Erfolg übernahm er das Gelbe Trikot und holte sich zwölf Tage später in Paris den Gesamtsieg. Mit 23 Jahren wurde Jan Ullrich als erster und bislang einzig deutscher Tour-de-France-Gesamtsieger gefeiert und ging damit in die Geschichte des Radsports ein. Dies löste eine wahre Radsport-Euphorie in Deutschland aus, die in ihrer Intensität nur mit dem ersten Wimbledon-Triumph von Boris Becker 1985 oder dem Gewinn der ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1954 verglichen werden kann. Millionen Deutsche fieberten fortan mit, wenn die Radsport-Übertragungen die Bildschirme eroberten.

Nach der Niederlage bei der Tour de France 1998 gegen den Italiener Marco Pantani folgte ab dem Jahr 2000 die große Rivalität mit Lance Armstrong aus den USA. Trotz mehrerer Male als Zweiter und einer besonders knappen Niederlage 2003, als ein Sturz im Einzelzeitfahren ihm den Gesamtsieg verwehrte, gelang Ullrich kein weiterer Tour-Sieg.

Im Jahr 2006 jedoch der dramatische Einschnitt: Aufgrund seiner Verwicklung in den spanischen Dopingskandal „Fuentes“ wurde Jan Ullrich von der Tour de France ausgeschlossen und sein Vertrag mit T-Mobile gekündigt. Nach seiner Rückkehr 2007 beendete er seine Karriere und wurde 2012 vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) des Dopings für schuldig befunden. Der darauf folgende private Zusammenbruch auf Mallorca führte zu einem persönlichen Tiefpunkt. Doch Jan Ullrich, der Kämpfer, kämpfte sich zurück ins Leben.

In der vierteiligen Filmdokumentation „JAN ULLRICH – Der Gejagte“, die auf AmazonPrime und in der ARD-Mediathek zu sehen ist, spricht Ullrich offen über sein außergewöhnliches Leben, seine sportlichen Erfolge, seine Fehler und die Verarbeitung seiner Vergangenheit. Heute leitet er Radsport-Camps für Hobbyfahrer und steht als Radsport-Experte bei Übertragungen im Fernsehen zur Verfügung. Als Testimonial für diverse Marken und Sponsoren bleibt er eine prominente Persönlichkeit.

„Nach Reinhold Messner und Walter Röhrl dürfen wir mit Jan Ullrich eine weitere Legende in Bad Kissingen begrüßen“, freut sich pro-log-Geschäftsführerin Marion Ripberger.

Thomas Schmitt, Marketingleiter, ergänzt: „Jan Ullrich ist ohne Zweifel ein Jahrhundert-Sportler und gehört zu den größten Radrennfahrern aller Zeiten. Wir sind stolz, ihn für die ABENTEUER & ALLRAD 2025 gewonnen zu haben.“

Jan Ullrich wird im Rahmen eines Bühnen-Talks bei der Messe ABENTEUER & ALLRAD am 22. Juni aus seinem Leben erzählen und anschließend für Publikumsfragen, Selfies und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.

Die Messe ABENTEUER & ALLRAD findet in diesem Jahr vom 19. bis 22. Juni 2025 statt.