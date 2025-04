Das kann tödlich enden: Gegenstand fällt von Brücke – Zeugen gesucht

ESTENFELD, LKRS. WÜRZBURG – Am 24. April 2025, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der B 19 in Höhe von Estenfeld ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Während der Durchfahrt unter einer Brücke wurde ein Pkw von einem unbekannten Gegenstand getroffen und an der Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall bittet die Polizei dringend um Hinweise bezüglich zweier bislang unbekannter Personen, die sich zur Tatzeit auf der Brücke der Maidbronner Straße aufgehalten haben sollen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail unter pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de erbeten.