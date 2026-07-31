Das kann tödlich enden: Radmuttern an Pkw gelockert – Polizei sucht Zeugen

BAD KISSINGEN – Unbekannte haben am Montag an einem geparkten Skoda in der Peter-Heil-Straße alle fünf Radmuttern eines Reifens gelockert. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter manipulierte an einem schwarzen Skoda und lockerte sämtliche Radmuttern eines Reifens.

Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.