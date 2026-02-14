Auto IU

Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus

Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus
Foto: Claudius Stanke
WÜRZBURG – Seit Herbst 2022 stehen an aktuell 15 Standorten insgesamt 46 E-Lastenräder zur Verfügung, die eine praktische und umweltfreundliche Alternative zum Pkw bieten. Besonders attraktiv für dich: Ab sofort ist die erste halbe Stunde jeder Ausleihe wieder kostenlos.

Die Nutzung der Räder erfolgt flexibel rund um die Uhr über die sigo.green App. Mit einem starken Elektromotor unterstützt, lassen sich bis zu zwei Kinder oder 70 kg Zuladung über eine Strecke von bis zu 70 Kilometern transportieren. Nach der kostenfreien ersten halben Stunde kostet jede weitere angefangene 30 Minuten 1,50 €, wobei sich dieser Preis durch spezielle Guthabenpakete auf bis zu 0,62 € senken lässt. Gezahlt werden kann nun auch ganz bequem via PayPal.

Bürgermeisterin Dr. Sandra Vorlová weist zudem auf eine besondere Aktion hin: Bis Ende Februar kannst du mit dem Gutschein-Code „WINTERRADELN26“ die Mietlastenräder einmalig sogar 60 Minuten lang kostenlos testen. Weitere Informationen zum System und zur Registrierung findest du direkt in der sigo.green App.

