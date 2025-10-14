Das Leben früher – Familienrunden, Hausarbeit und Freizeitaktivitäten
HASSFURT – Das Begegnungs- und Teilhabeangebot „Zeitreise ins Gestern“ findet am Montag, den 20. Oktober 2025, von 15:00 bis 16:30 Uhr im Café Bistro „Offener Treff“ statt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige sowie interessierte Bürger und bietet eine sichere Atmosphäre, um Erinnerungen lebendig zu halten und soziale Kontakte zu knüpfen.
Das abwechslungsreiche Programm umfasst Musik, Tanz, kreative Aktionen, Naturerlebnisse sowie Einblicke in das Alltagsleben früher und heute. Am 20. Oktober lautet das Motto: „Das Leben früher: Familienrunden, Hausarbeit und Freizeitaktivitäten“. Bei Kaffee und Snacks besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und zum Schwelgen in schönen Erinnerungen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter 09521/952825-0 oder auf der Homepage unter www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de.
