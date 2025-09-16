Das Oktober-Programm im Kulturhaus Stattbahnhof
SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof in Schweinfurt hat ein prall gefülltes Programm für den Monat Oktober zusammengestellt, das von Kneipen-Events über Konzerte verschiedenster Genres bis hin zu Partys reicht. Die Besucher erwartet eine breite Palette an Unterhaltung, die für jeden Geschmack etwas bereithält.
Erste Oktoberwoche
Das Programm beginnt am Freitag, den 3. Oktober, mit einem Quiz-Abend in der Kneipe, der sich dem Thema „Blockbuster der modernen Literatur“ widmet. Am Samstag, den 4. Oktober, stehen gleich zwei Konzerte an: Im kleinen Saal feiern die Rock’n’Roll-Punks SCALLWAGS mit den Gästen RE:FLECTORS, ROBBERN und SCREWJETZ ihren 29. Geburtstag. Im großen Saal präsentieren die STREET FIGHTING MEN eine musikalische Hommage an die Rolling Stones. Am Sonntag, den 5. Oktober, lädt das Welcome Café von 14 bis 17 Uhr zu einem offenen Treffen für Begegnung und Solidarität ein.
Zweite Oktoberwoche
Die zweite Woche startet am Freitag, den 10. Oktober, mit einem Thrash ’n‘ Death Fest im großen Saal, bei dem die Bands Messiah, The Fleshtrading Company, Pandemia und Dead Man’s Face auftreten. Am Samstag, den 11. Oktober, gibt es erneut zwei Events: Spanish Love Songs aus Los Angeles geben ein Konzert im großen Saal, unterstützt von The Dirty Nil, Kali Masi und Sincere Engineer (Solo). Im kleinen Saal sorgt das basscomesaveme Soundsystem ab 22 Uhr mit Drum’n’Bass und Dub(step) für tanzbare Rhythmen.
Dritte Oktoberwoche
Am Freitag, den 17. Oktober, steht die niederländische Punkrock-Band March auf der Bühne im großen Saal, unterstützt von John Doe & Rosi sowie Dodged A Bullet. Am Samstag, den 18. Oktober, gastiert AB/CD, eine der besten AC/DC-Tribute-Bands, im großen Saal und feiert ihr 35-jähriges Bandbestehen.
Vierte und fünfte Oktoberwoche
Die Hardcore-Band Catharsis aus North Carolina spielt am Freitag, den 24. Oktober, im kleinen Saal. Am Samstag, den 25. Oktober, findet im großen Saal „Lessons in Metal 5“ statt, eine Thrash-Metal-Night mit den Bands EXA, Wanted Inc., Grave Dogger und Lesson in Violence. Zum Monatsende sind zwei weitere Highlights geplant: Am Donnerstag, den 30. Oktober, tritt die Berliner Band KAFVKA mit ihren gesellschaftskritischen Texten im großen Saal auf. Das Programm endet am Freitag, den 31. Oktober, mit einer 90er/2000er-Halloween-Party im großen Saal.
Weitere Informationen und Tickets sind auf der Homepage des Stattbahnhofs unter www.stattbahnhof.de erhältlich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!