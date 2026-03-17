Das Praktikum mit dem Plus: Medizin-Studierende zu Gast in der Region Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Um die hausärztliche Versorgung in der Region langfristig zu sichern, ermöglichte das Projekt „Schweinfurter Praktikum Plus – Hausarzt im Grünen“ angehenden Medizinerinnen und Medizinern in den vergangenen zwei Wochen wertvolle Einblicke in die ländliche Praxis. Die GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt organisierte für die Studierenden der Universität Würzburg ein umfangreiches Programm, das medizinische Fortbildung mit einem attraktiven Freizeitangebot verknüpfte.
Während ihres Blockpraktikums in verschiedenen Lehrpraxen absolvierten die angehenden Ärzte unter anderem einen Sonografie-Kurs in der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen sowie einen EKG-Kurs im Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt. Landrat Töpper begrüßte die Teilnehmer im Landratsamt und betonte die Wichtigkeit des Projekts angesichts des demografischen Wandels. Dass in diesem Jahr alle Plätze vergeben waren, unterstreicht den Erfolg der Initiative, die junge Fachkräfte frühzeitig für die Arbeit in der Region begeistern möchte.
Du kannst dich bei Interesse bereits jetzt für das kommende Jahr informieren oder anmelden. Die Unterkunft sowie die begleitenden Workshops und Fachveranstaltungen sind für die Studierenden während des Zeitraums kostenfrei.
Kontakt zur GesundheitsregionPlus: 09721/55-724 oder gesundheitsregion@lrasw.de
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