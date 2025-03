Das schöne Wetter bringt sie wieder: die Motorradunfälle

ARNSTEIN – LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Arnstein und Schwebenried ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine 42-jährige Fahrerin eines Daimler wollte nach links in einen Flurweg zum Waldkindergarten abbiegen, während ein 23-jähriger Kradfahrer zeitgleich zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte.

Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Newsallianz erinnert an eine vorsichtige Fahrweise: Die Autofahrer sind nicht mehr an die schnell herannahenden Zweiräder gewohnt. Rücksicht und Vorsicht ist also auf beiden Seiten gefragt.