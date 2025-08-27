Das Stadtfest Schweinfurt 2025 ist am Freitag ganz im Zeichen von 120 Jahren FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Der Freitag des diesjährigen Stadtfestes Schweinfurt steht ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Der FC Schweinfurt 05 feiert sein 120-jähriges Bestehen. Ab 15:00 Uhr startet das Programm auf allen Plätzen, und ab 16:00 Uhr übernimmt der Verein die Bühne am Marktplatz mit einem abwechslungsreichen Programm für Fans, Familien und Sportbegeisterte.
Auf dem Marktplatz präsentieren sich ab 16:00 Uhr die verschiedenen Abteilungen des FC Schweinfurt 05. Ein besonderer Höhepunkt ist für 17:30 Uhr geplant: Die komplette 3. Liga-Mannschaft mit Trainer Victor Kleinhenz und Geschäftsführer Markus Wolf wird zu Gast sein. Fans haben die Möglichkeit, ihre Stars bei Autogrammstunden, Interviews und Gewinnspielen hautnah zu erleben. Ein Merchandise-Stand ist von 15:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Zum musikalischen Ausklang lädt ab 20:00 Uhr das von Riedel Bau präsentierte Konzert der GoGorillas ein.
Ein vielseitiges Programm unter dem Motto „skate, music & industry“ wird auch am Skatepark geboten. Hier steuert die Fußballschule des FC 05 ein sportliches Highlight bei: Sie ist am Freitag und Samstag mit zahlreichen Action-Games vertreten und bietet Interessierten die Möglichkeit, das DFB-Leistungsabzeichen abzulegen. Das Angebot ergänzt sich bestens mit einem Skatercontest, einem Graffiti-Workshop und weiteren Aktionen von Hauptsponsor SKF.
Geschäftsführer Markus Wolf freut sich, das Jubiläum mit der ganzen Stadt feiern zu können. Er betont: „Sport, Unterhaltung und Begegnung – das passt perfekt zu unserem Verein und zu Schweinfurt.“ Auch Stadtfest-Veranstalter Ralf Hofmann unterstreicht die Bedeutung: „Genau dafür ist das Stadtfest da – um die Dinge, die unsere Stadt ausmachen, sichtbar zu machen. Und der FC 05 als erfolgreichster Verein Schweinfurts ist mit seinem Jubiläum hier bestens aufgehoben.“ Für Rückfragen steht das Organisationsteam unter Tel. 09721-370 56 62 zur Verfügung. Das ausführliche Programm ist auf www.stadtfest-schweinfurt.de zu finden.
