Das Steigerwald-Zentrum begrüßt seinen 300.000sten Besucher – Anhaltend großes Interesse bestätigt die erfolgreiche Arbeit der Einrichtung

HANDTHAL – Das Steigerwald-Zentrum durfte kürzlich seinen 300.000sten Besucher begrüßen. Der 7-jährige Fritz Rathert aus TILBURG in den NIEDERLANDEN war der glückliche Jubiläumsgast. Gemeinsam mit seiner Schwester Ella und der Familie war er zu Besuch bei den Großeltern in GEROLZHOFEN und nutzte den Aufenthalt für einen Ausflug in das beliebte Walderlebniszentrum im STEIGERWALD. Vor Ort überraschte Tobias Hahner, stellvertretender forstlicher Leiter des Zentrums, den jungen Besucher mit einem kleinen Präsent.

Der Besuch war Teil eines mehrtägigen Familienurlaubs, der weiter in den Süden führen soll. Den Zwischenstopp nutzten die drei Generationen für einen gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellungen des Zentrums. Ein Erlebnis, das nicht nur Fritz und Ella begeisterte.

Auch im elften Jahr seit seiner Eröffnung 2014 bleibt das Steigerwald-Zentrum auf Erfolgskurs. Die Besucherzahlen übertreffen die ursprünglichen Erwartungen und unterstreichen die Rolle des Zentrums als feste Größe für Umweltbildung und Walderlebnis in der Region. Tobias Hahner zeigte sich erfreut über das anhaltend hohe Interesse: „Wir möchten den Wald als lebendigen Lern- und Erlebnisraum für Menschen aller Altersgruppen erlebbar machen. Umso schöner, dass wir heute eine Familie mit echter Verbindung zum Steigerwald begrüßen durften – auch wenn sie inzwischen in den Niederlanden lebt.“

Das Zentrum wird getragen von einem breiten Zusammenschluss aus Landkreisen, Kommunen, der Bayerischen Forstverwaltung, den Bayerischen Staatsforsten sowie zahlreichen Vereinen und privaten Unterstützern. Neben der Dauerausstellung zu Themen wie Wald, Nachhaltigkeit und Region bietet das Steigerwald-Zentrum wechselnde Sonderausstellungen, Veranstaltungen und ein umfangreiches pädagogisches Programm – insbesondere für Schulklassen. Über 80 Klassen besuchen jährlich die Einrichtung, die auch für Wandergruppen ein attraktives Ziel ist. Die Lage inmitten von Wald, Wiesen und Weinbergen sowie das gut ausgebaute Wanderwegenetz machen das Steigerwald-Zentrum zu einem beliebten Ort für Naturfreunde aus Nah und Fern.