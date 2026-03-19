Das Top-Event: Tickets für den Rakoczy-Festball ab sofort erhältlich – Glanzvolle Ballnacht in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen lädt am Samstag, den 25. Juli 2026, zum traditionellen Festball beim Fürsten Rákóczi in den prachtvollen Max-Littmann-Saal ein. Als einer der glanzvollen Höhepunkte des Rakoczy-Festes bietet der Abend eine einzigartige Mischung aus historischem Flair, klassischem Tanz und festlicher Musik.
Gemeinsam mit zahlreichen historischen Persönlichkeiten, die von Laiendarstellern verkörpert werden, können Gäste und Einheimische ab 20:00 Uhr in die Welt des Barocks eintauchen. Für die musikalische Gestaltung sorgen das renommierte Gloria Sextett sowie die Staatsbad Philharmonie Kissingen. Ein besonderes Erlebnis des Abends stellt die traditionelle Gläserpolonaise durch den Kurgarten dar, bei der sich die Ballgesellschaft der Öffentlichkeit präsentiert und die besondere Atmosphäre des Stadtfestes unter freiem Himmel erlebbar macht.
Die Details zum Festball im Überblick:
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Termin: Samstag, 25.07.2026 (Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr).
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Ort: Regentenbau, Max-Littmann-Saal, Bad Kissingen.
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Programm: Einzug der historischen Persönlichkeiten, Ansprache des Fürsten Rákóczi und Gläserpolonaise.
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Kulinarik: Optionales 3-Gänge-Menü durch Maxi Event (nur bei Vorab-Buchung bis zum 19. Juli).
Tickets sind ab sofort in verschiedenen Kategorien verfügbar:
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Ballkarte: 85 Euro im Vorverkauf.
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Ballkarte inklusive Menü: 143 Euro (buchbar bis 19. Juli).
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Balkonticket: Ab 39 Euro (Schüler und Studierende erhalten 50 % Rabatt auf Balkonplätze).
Eintrittskarten sind in der Tourist-Information im Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.
Weitere Informationen zum gesamten Festprogramm finden Sie unter:
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