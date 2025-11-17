Das Tor blieb leer: U19 des FC Schweinfurt 05 gegen Wacker Burghausen
SCHWEINFURT – Im Duell der U19-Bayernliga trennte sich der FC Schweinfurt 05 von Spitzenreiter Burghausen mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden. Die jungen Schnüdel zeigten eine starke Teamleistung und begegneten dem Favoriten über die gesamte Spielzeit hinweg auf Augenhöhe.
Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles, intensives Spiel. Bereits in der 4. Minute setzte Jannis Brater nach einer Ecke von Noah Reus mit einem Kopfball an die Latte ein frühes Ausrufezeichen für die Gastgeber. Danach übernahm Burghausen kurzzeitig die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Chancen, scheiterte aber am starken Torwart Konstantin Duhai. Eine taktische Umstellung der Schweinfurter brachte die Wende: Das Heimteam gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich bis zur Halbzeit drei große Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Die größte Chance zur Führung bot sich Burghausen in der 62. Minute durch einen Strafstoß, den der Gast jedoch vergab. Dieser Fehlschuss gab Schweinfurt neuen Auftrieb. In der Schlussphase drückte Schweinfurt, zeitweise sogar in Überzahl, konnte den entscheidenden Treffer jedoch nicht mehr erzielen.
Das 0:0-Endergebnis wird beiden Seiten gerecht. Der FC Schweinfurt 05 überzeugte mit einer starken Teamleistung, während Burghausen durch den Punktgewinn den Aufstieg in die Bundesliga feiern darf.
