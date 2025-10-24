Das Veterinäramt Haßberge ruft zu erhöhter Wachsamkeit bezüglich der Geflügelpest auf
HASSBERGE – Angesichts der sich wieder ausbreitenden Geflügelpest (Aviäre Influenza, AI) in Deutschland, die derzeit besonders in Thüringen brisant ist, weist der Landkreis Haßberge darauf hin, dass die Seuche in den kommenden Wochen und Monaten auch den Landkreis erreichen kann. Das Veterinäramt ruft Geflügelhalter zur konsequenten Einhaltung von Schutzmaßnahmen auf.
Maßnahmen und Hinweise für die Bevölkerung:
- Meldung von Totfunden: Um das Seuchengeschehen frühzeitig festzustellen, sollen Totfunde von Wasser- und Raubvögeln zu den üblichen Öffnungszeiten beim Veterinäramt des Landkreises Haßberge in Hofheim unter der Telefonnummer 09521 27 138 gemeldet werden.
- Vorsicht: Totes Wildgeflügel soll nicht berührt oder manipuliert werden. Kontakt mit Hunden ist zu vermeiden.
Schutzmaßnahmen für Geflügelhalter:
Zum Schutz der Bestände wird dringend geraten, den Kontakt zwischen gehaltenem Geflügel und Wildgeflügel bzw. deren Ausscheidungen unter allen Umständen zu vermeiden:
- Fütterung: Nur an Stellen füttern, die für Wildvögel unzugänglich sind.
- Wasser: Kein Zugang zu einer gemeinsamen Wasserressource ermöglichen.
- Lagerung: Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren.
- Hygienemanagement: Konsequente Hygiene, inklusive des Tragens von betriebseigener Schutzkleidung und separatem Schuhwerk bei der Versorgung des Geflügels.
- Schadnagerbekämpfung: Ratten und Mäuse, die das Virus verschleppen können, müssen entsprechend bekämpft werden.
- Krankheitsanzeichen: Jede ungewöhnliche Sterberate, Legeleistungsabnahme oder verminderte Gewichtszunahme muss unverzüglich durch einen Tierarzt auf eine Geflügelpestinfektion abgeklärt werden.
Folgen bei Ausbruch:
Die AI ist für Geflügel hoch ansteckend und führt zu hohen Todesraten. Bisher ist eine Infektion der aktuellen Virusvariante (H5N1) beim Menschen nicht bekannt. Sollte die Seuche den Landkreis Haßberge erreichen, ist davon auszugehen, dass landkreisweit alles gehaltene Geflügel aufgestallt werden muss und weitere Sicherungsmaßnahmen gemäß der Geflügelpest-Verordnung angeordnet werden. Ein Ausbruch bei Hausgeflügel hätte die Tötung des gesamten Bestandes zur Folge.
