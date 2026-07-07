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Das Vintage-Stübchen in Haßfurt erweitert seine Öffnungszeiten

7. Juli 2026Letztes Update 7. Juli 2026
Das Vintage-Stübchen in Haßfurt erweitert seine Öffnungszeiten
Vintage-Schätze entdecken, bei einer Tasse Kaffee verweilen und nette Gespräche führen – dazu lädt das Vintage-Stübchen im MGH herzlich ein. (Foto: Julia Sterlings/MGH)
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HAẞFURT – Das Vintage-Stübchen des Mehrgenerationenhauses (MGH) ist ab sofort an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Neben dem bisherigen Termin am Montag können Besucherinnen und Besucher nun auch dienstags nach Secondhand-Mode und besonderen Einzelstücken stöbern.

Geöffnet ist das Vintage-Stübchen weiterhin montags von 14 bis 18 Uhr sowie zusätzlich dienstags von 10 bis 13 Uhr.

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Das Angebot umfasst Kleidung, Schuhe und Accessoires aus verschiedenen Jahrzehnten – von zeitlosen Klassikern bis hin zu besonderen Vintage-Stücken. Gleichzeitig setzt das Vintage-Stübchen auf Nachhaltigkeit, indem gut erhaltene Kleidungsstücke weiterverwendet werden und so ein neues Leben erhalten.

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Neben dem Einkauf steht auch das Miteinander im Mittelpunkt. Bei einer Tasse Kaffee können Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch kommen und die gemütliche Atmosphäre genießen. Das Vintage-Stübchen versteht sich damit nicht nur als Secondhand-Laden, sondern auch als Treffpunkt für Menschen, die Freude an nachhaltiger Mode und geselligem Austausch haben.


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