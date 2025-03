Das wird teuer: 15-Jähriger Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis

MITTELSINN – Am Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife in der Brunnenstraße ein Kradfahrer ohne Kennzeichen auf. Als die Beamten das Fahrzeug wenden und den Fahrer anhalten wollten, gab dieser Vollgas und flüchtete in Richtung Obersinn.

Mit eingeschaltetem Martinshorn und Anhaltesignal verfolgten die Polizisten den Fahrer und konnten ihn schließlich in der Sinnstraße stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 15-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Krad nicht versichert, und der Jugendliche konnte keinen Eigentumsnachweis für das Fahrzeug vorlegen.

Das Krad wurde daraufhin sichergestellt, und gegen den jungen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm werden unter anderem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last gelegt.

Besonders brisant: Der Jugendliche war erst in der vergangenen Woche von einem hessischen Amtsgericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 30 Sozialstunden verurteilt worden.

Die Polizei bittet mögliche Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeistation Gemünden unter der Telefonnummer 09351/97410 zu melden.