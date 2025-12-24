DB-Azubis engagieren sich als „Wunscherfüller:innen“
SCHWEINFURT – Zum dritten Mal in Folge haben sich die Auszubildenden des Bahnhofsmanagements Nordfranken der DB InfraGO AG als „Wunscherfüller“ bewiesen und die Schweinfurter Kindertafel e.V. mit einer beeindruckenden Weihnachtsaktion unterstützt. Die Nachwuchskräfte engagierten sich persönlich am Stand der Kindertafel auf dem Weihnachtsmarkt, sammelten Spenden und sorgten dafür, dass 40 Herzenswünsche bedürftiger Kinder erfüllt werden konnten. Neben den liebevoll verpackten Geschenken übergab das Team zudem eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro an den Verein.
Die Aktion ist Teil des bundesweiten Projekts der Deutschen Bahn Stiftung, das Mitarbeitende dazu ermutigt, sich für sozial benachteiligte Menschen einzusetzen. In Schweinfurt begleiteten die Auszubildenden die Aktion gemeinsam mit ihrem Betreuer Sascha Jülka, dem Leiter des Bahnhofsservice. Für die jungen Bahn-Mitarbeitenden ist dieser Einsatz mittlerweile zu einer festen Tradition geworden, die über das berufliche Lernen hinaus soziale Verantwortung im regionalen Umfeld übernimmt.
Stefan Labus, Vorsitzender der Schweinfurter Kindertafel, zeigte sich bei der Übergabe sichtlich bewegt vom Engagement der Jugendlichen. Die Geschenke werden im Rahmen des sogenannten Weihnachtshauses an die Mädchen und Jungen verteilt. Durch den Einsatz der Azubis wird Familien in schwierigen Lebenslagen nicht nur materiell geholfen, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und Wertschätzung gesendet, das pünktlich zum Fest für strahlende Kinderaugen sorgt.
