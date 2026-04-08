Deckname Antenne: Autorenlesung mit Eberhard Schellenberger in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Der CSU Ortsverband Schweinfurt Nord lädt am Mittwoch, den 15. April, zu einer außergewöhnlichen Zeitreise in die deutsch-deutsche Vergangenheit ein. Im Antoniussaal der Casa Vielfalt präsentiert der langjährige BR-Journalist Eberhard Schellenberger sein Buch „Deckname Antenne“.
Ab 19:30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine multimediale Lesung, die weit über das bloße Vorlesen hinausgeht. Schellenberger, Jahrgang 1957, begleitet das Thema der deutschen Teilung und Wiedervereinigung seit Jahrzehnten sowohl privat als auch beruflich. In seinem Werk verarbeitet er eindrucksvoll seine eigenen Erlebnisse und dokumentiert, wie er selbst in das Visier der DDR-Staatssicherheit geriet.
Überwachung und Emotionen: Ein Blick in die Stasi-Akten
Bereits 1984 wurde über den damaligen Jungjournalisten bei einer privaten Einreise in die DDR eine Akte angelegt. Nach dem Mauerfall kamen schließlich zwei Dossiers mit insgesamt rund 400 Seiten zum Vorschein: die Akten „Journalist“ und „Antenne“. Die Dokumente enthalten neben skurrilen Alltagsbeobachtungen auch Belege für perfide Überwachungsmethoden der Stasi.
Ein emotionaler Höhepunkt des Abends wird die Schilderung der Nacht des Mauerfalls am Grenzübergang Eußenhausen–Meiningen sein. Schellenberger berichtet von seinen Erfahrungen als Reporter in jener historischen Nacht und von seiner Live-Reportage zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, die er als den bewegendsten Moment seines Berufslebens beschreibt.
Geschichte lebendig halten für alle Generationen
Ortsvorsitzender Florian Dittert betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: „Zeitzeugen wie Eberhard Schellenberger erinnern uns daran, welchen Wert Freiheit und Demokratie für unser Land haben.“ Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an jüngere Generationen, für welche die Teilung Deutschlands oft unbegreiflich wirkt.
Veranstaltungsdetails:
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Termin: Mittwoch, 15. April
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Beginn: 19:30 Uhr
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Ort: Antoniussaal der Casa Vielfalt, Schweinfurt
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Eintritt: Der Eintritt ist frei.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diesen spannenden Abend mitzugestalten und mit dem Autor ins Gespräch zu kommen.
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