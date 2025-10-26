Auto IU

Defekte Kaffeemaschine löst Küchenbrand aus – 25000 Euro Sachschaden

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde in der Straße „Am Rubenland“ ein Küchenbrand gemeldet. Auslöser war vermutlich eine defekte Kaffeemaschine. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einem Fenster. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Würzburg und die Freiwillige Feuerwehr Heidingsfeld schnell gelöscht werden.

Der Wohnungseigentümer war nicht zu Hause, und die unmittelbaren Nachbarn konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist aufgrund des Brandes aktuell unbewohnbar.

