Defektes Küchengerät verursacht einen Brand im Wohnanwesen
FRAMMERSBACH – Am Sonntagabend wurde die Integrierte Rettungsleitstelle über einen Küchenbrand in einem Wohnanwesen in Frammersbach informiert. Die Einsatzörtlichkeit wurde daraufhin von einem Großaufgebot der regionalen Feuerwehren angefahren.
Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und das Wohnanwesen anschließend gelüftet werden. Eine Anwohnerin atmete bei der Entdeckung des Brandes Rauch ein und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein defektes Küchengerät für das Feuer verantwortlich sein.
