Auto IU

Defektes Küchengerät verursacht einen Brand im Wohnanwesen

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

FRAMMERSBACH – Am Sonntagabend wurde die Integrierte Rettungsleitstelle über einen Küchenbrand in einem Wohnanwesen in Frammersbach informiert. Die Einsatzörtlichkeit wurde daraufhin von einem Großaufgebot der regionalen Feuerwehren angefahren.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und das Wohnanwesen anschließend gelüftet werden. Eine Anwohnerin atmete bei der Entdeckung des Brandes Rauch ein und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein defektes Küchengerät für das Feuer verantwortlich sein.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)