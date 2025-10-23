Delegation aus Schweinfurt zu Gast in der französischen Partnerstadt
SCHWEINFURT – Eine kleine Delegation aus Schweinfurt, angeführt von der Dritten Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte, besuchte am ersten Oktoberwochenende die französische Partnerstadt Châteaudun. Anlass war die Einladung Châteauduns an alle Partnerstädte zur Erinnerung an die 50-jährige Begründung der Städtepartnerschaft zwischen Châteaudun und Kroměříž.
Zur Delegation aus Schweinfurt gehörten auch Stadträtin und Partnerschaftsbeauftragte Karolin Große (CSU) sowie Meta Vogel-Jehli, Vorsitzende des Freundeskreises Châteaudun.
Die Gäste erlebten ein straffes Programm, zu dem unter anderem der Vortrag „TEREZIN, Konzentrationslager für europäische Juden“ und die Besichtigung des „Schlosses der Düfte“ gehörten. Kulturelle Höhepunkte waren ein Chorabend mit Musica Siloensis in der Kirche La Madeleine und eine Folklorevorstellung der Gruppe Nadeje im Theater von Châteaudun. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des 55. Partnerschaftsjubiläums, das mit einem bunten Programm gefeiert wurde.
