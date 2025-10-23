Auto IU

Delegation aus Schweinfurt zu Gast in der französischen Partnerstadt

23. Oktober 2025Letztes Update 23. Oktober 2025
Manuel Suarez (Stadtrat von Marchena), Martine Provost (Vorsitzende des Partnerschaftskomitees von Châteaudun), Radka Ondráčková (Direktorin des tschechischen Kulturzentrums Paris), Fabien Verdier (Bürgermeister von Châteaudun), Tomas Opatrny (Bürgermeister von Kromeriz), Pavel Motycka (Stadtrat von Kromeriz), Botschafter Jaroslav Kurfürst (Tschechische Republik), Maria del Mar Romero Aguilar (Bürgermeisterin von Marchena), Dritte Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte, Sylvie Poirier (Lehrkraft aus Châteaudun), Jean-Marc Gaudichau (Stadtrat von Châteaudun). Im Hintergrund weitere Gäste der Jubiläumsfeierlichkeiten - Foto: Johan Loirs, Protokollbeauftragter Rathaus Châteaudun
Sparkasse

SCHWEINFURT – Eine kleine Delegation aus Schweinfurt, angeführt von der Dritten Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte, besuchte am ersten Oktoberwochenende die französische Partnerstadt Châteaudun. Anlass war die Einladung Châteauduns an alle Partnerstädte zur Erinnerung an die 50-jährige Begründung der Städtepartnerschaft zwischen Châteaudun und Kroměříž.

Zur Delegation aus Schweinfurt gehörten auch Stadträtin und Partnerschaftsbeauftragte Karolin Große (CSU) sowie Meta Vogel-Jehli, Vorsitzende des Freundeskreises Châteaudun.

Die Gäste erlebten ein straffes Programm, zu dem unter anderem der Vortrag „TEREZIN, Konzentrationslager für europäische Juden“ und die Besichtigung des „Schlosses der Düfte“ gehörten. Kulturelle Höhepunkte waren ein Chorabend mit Musica Siloensis in der Kirche La Madeleine und eine Folklorevorstellung der Gruppe Nadeje im Theater von Châteaudun. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des 55. Partnerschaftsjubiläums, das mit einem bunten Programm gefeiert wurde.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Oktober 2025Letztes Update 23. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)